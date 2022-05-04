Мусоровоз насмерть переехал новосибирского пенсионера во дворе

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В Новосибирске мусоровоз задавил жителя прямо во дворе дома. Машина относится к муниципальному предприятию. Фото.

Мусоровоз «КамАЗ» двигался задним ходом во дворе дома по улице Гоголя, 190/1. Он задавил пешехода, сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

«В результате ДТП мужчина 1939 года рождения, получил травмы несовместимые с жизнью. На месте работает следственно — оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали в ведомстве.

Грузовик, судя по эмблемам на кузове, относился к муниципальном предприятию «Спецавтохозяйство», которое занимается вывозом мусора.