«ИрАэро» начнет летать из Новосибирска в Баку
© iraero.ru
Авиакомпания «ИрАэро» запускает рейс из Новосибирска в Баку. Цена билета в одну сторону начинается от 27 тыс. рублей.
«ИрАэро» с 20 мая начнет выполнять регулярный рейс из Новосибирска в Баку. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании 4 мая.
Полеты начнут выполнять на Superjet 100 по пятницам, время в пути составит 4 часа 20 минут. Цена билета в одну сторону, по информации перевозчика, начинается от 27,7 тыс. рублей.
Самолеты «ИрАэро» также летают в Армению, Израиль и Узбекистан.
Новости из рубрики:
Мнения
Отмена выборов губернаторов ударит по пакту Локтя и Травникова
Единственный переговорный ресурс мэра Новосибирска Анатолия Локтя — это участие или неучастие в выборах губернатора. Ну и не забудем, что за Локтя может вступиться федеральное руководство КПРФ.
Последние материалы
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo