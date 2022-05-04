«ИрАэро» начнет летать из Новосибирска в Баку

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Авиакомпания «ИрАэро» запускает рейс из Новосибирска в Баку. Цена билета в одну сторону начинается от 27 тыс. рублей.

«ИрАэро» с 20 мая начнет выполнять регулярный рейс из Новосибирска в Баку. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании 4 мая.

Полеты начнут выполнять на Superjet 100 по пятницам, время в пути составит 4 часа 20 минут. Цена билета в одну сторону, по информации перевозчика, начинается от 27,7 тыс. рублей.

Самолеты «ИрАэро» также летают в Армению, Израиль и Узбекистан.

