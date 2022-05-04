Новосибирское правительство резко повысило плату за детсады для искитимцев

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Плата за дошкольные учреждения в Искитимском районе Новосибирской области резко вырастет. Решение приняли в региональном министерстве образования.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук подписал приказ о повышении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных и государственных дошкольных учреждениях на территории Искитимского района. Документ опубликован на сайте регионального правительства.

Средний размер оплаты вырастет с 2140 рублей в месяц до 3080 рублей. То есть сразу на 44%.

Решение вступает в силу с 1 мая. Одновременно повышен максимальный размер оплаты, который для Искитимского района равен «среднему».

К территории Искитимского района, в частности, относятся детсады в Линёво. Например, на странице местного детсада «Огонек» все последние посты посвящены высказываниям в поддержку «спецоперации» в Украине. Других постов с 4 апреля там не публикуется.

В самом Искитиме, судя по действующим нормам, средняя оплата остается на уровне 2,5 тыс. рублей.