Новосибирское правительство резко повысило плату за детсады для искитимцев
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Плата за дошкольные учреждения в Искитимском районе Новосибирской области резко вырастет. Решение приняли в региональном министерстве образования.
Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук подписал приказ о повышении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных и государственных дошкольных учреждениях на территории Искитимского района. Документ опубликован на сайте регионального правительства.
Средний размер оплаты вырастет с 2140 рублей в месяц до 3080 рублей. То есть сразу на 44%.
Решение вступает в силу с 1 мая. Одновременно повышен максимальный размер оплаты, который для Искитимского района равен «среднему».
К территории Искитимского района, в частности, относятся детсады в Линёво. Например, на странице местного детсада «Огонек» все последние посты посвящены высказываниям в поддержку «спецоперации» в Украине. Других постов с 4 апреля там не публикуется.
В самом Искитиме, судя по действующим нормам, средняя оплата остается на уровне 2,5 тыс. рублей.
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