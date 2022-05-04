Еще один военнослужащий из Забайкалья погиб в Украине

04 Май 2022, 11:57

Уроженец Читы погиб во время «спецоперации» в Украине. Глава городской администрации Александр Сапожников заявил, что военнослужащий попал под «шквальный минометный огонь».

Ефрейтор из Читы Дмитрий Артемьев погиб при «спецоперации» в Украине, сообщил на своей странице во «Вконтакте» глава городской администрации Александр Сапожников.

Артемьев, по словам Сапожникова, проходил службу по контракту в десантно-штурмовой бригаде в должности механика-водителя БМП.

«Подразделение, в котором служил ефрейтор Артемьев, попало под шквальный минометный огонь», — заявил глава Читы.

Артемьева посмертно представили к Ордену Мужества.


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