Еще один военнослужащий из Забайкалья погиб в Украине
04 Май 2022, 11:57
Артемьева посмертно представили к Ордену Мужества.
Уроженец Читы погиб во время «спецоперации» в Украине. Глава городской администрации Александр Сапожников заявил, что военнослужащий попал под «шквальный минометный огонь».
Ефрейтор из Читы Дмитрий Артемьев погиб при «спецоперации» в Украине, сообщил на своей странице во «Вконтакте» глава городской администрации Александр Сапожников.
Артемьев, по словам Сапожникова, проходил службу по контракту в десантно-штурмовой бригаде в должности механика-водителя БМП.
«Подразделение, в котором служил ефрейтор Артемьев, попало под шквальный минометный огонь», — заявил глава Читы.
Артемьева посмертно представили к Ордену Мужества.
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