Красноярский техникум заказал иностранный алкоголь для «учебных целей»

© pixabay.com
Красноярский техникум заказал иностранный алкоголь для «учебных целей»
04 Май 2022, 11:44

Один из красноярских государственных техникумов заказал крупную партию алкоголя. Учебному заведению понадобились армянский коньяк и ирландский бренди.

Красноярское краевое государственное автономное учреждение «Техникум индустрии гостеприимства и сервиса» объявил закупку алкоголя у единственного поставщика. Спиртное понадобилось для «для учебных целей», говорится на сайте госзакупок.

Техникум закупил 10 бутылок водки, 37 бутылок вина и 38 бутылок шампанского из России, а также 25 штук «прочих спиртных напитков», произведенных в РФ. Кроме того, учреждению понадобились армянский коньяк, ирладский бренди, бразильские ликеры и 26 бутылок виски из Великобритании.

С кем был подписан контракт, не уточняется.

Техникум возглавляет Ирина Берилло. Он подотчетен министерству образования Красноярского края.


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