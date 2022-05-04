Красноярский техникум заказал иностранный алкоголь для «учебных целей»
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Один из красноярских государственных техникумов заказал крупную партию алкоголя. Учебному заведению понадобились армянский коньяк и ирландский бренди.
Красноярское краевое государственное автономное учреждение «Техникум индустрии гостеприимства и сервиса» объявил закупку алкоголя у единственного поставщика. Спиртное понадобилось для «для учебных целей», говорится на сайте госзакупок.
Техникум закупил 10 бутылок водки, 37 бутылок вина и 38 бутылок шампанского из России, а также 25 штук «прочих спиртных напитков», произведенных в РФ. Кроме того, учреждению понадобились армянский коньяк, ирладский бренди, бразильские ликеры и 26 бутылок виски из Великобритании.
С кем был подписан контракт, не уточняется.
Техникум возглавляет Ирина Берилло. Он подотчетен министерству образования Красноярского края.
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