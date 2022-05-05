Доходы жены красноярского губернатора выросли

© vk.com/uss_av. Александр Усс
Доходы жены красноярского губернатора выросли
05 Май 2022, 07:31

Красноярский губернатор Александр Усс заработал за год около 20 млн рублей. Его супруга увеличила доходы.

Александр Усс («Единая Россия») отчитался о заработке за 2021 год. Он получил 19,2 млн рублей, говорится на сайте краевого правительства. В 2020-м он задекларировал 30,1 млн рублей.

Усс владеет тремя особняками площадью 643, 324 и 308 кв. метра, тремя дачами, одним нежилым строением на 327 квадратов, а также земельными участками общей площадью 22,4 га. У него же в пользовании есть квартира площадью 167 кв. метров.

У супруги Усса в собственности еще один дом размером более 1 тыс. кв. метров, две квартиры по 160 квадратов, три нежилых помещения общей площадью около 1 тыс. кв. метров, еще одно нежилое здание на 889 кв. метра, 7,5 га земли, два гаража и баня.

Жена губернатора увеличила доход с 16,3 до 20 млн рублей. У нее из автопарка исчез автомобиль Land Rover.

Впрочем, у семьи остались еще один внедорожник Land Rover, Lexus GS 300, мотолодка Silver, маломерное судно Silverado 31А и прицеп.


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