Омич изнасиловал девушку в инвалидном кресле, нанес ей 86 ударов ножом и похитил у нее 10 тыс. рублей

© pixabay.com
Омич изнасиловал девушку в инвалидном кресле, нанес ей 86 ударов ножом и похитил у нее 10 тыс. рублей
05 Май 2022, 08:45

Молодой омич предстанет перед судом за изнасилование и жестокое убийство девушки-инвалида, а также кражу у нее 10 тыс. рублей. Он признался в преступлении по просьбе родителей.

Омский СК завершил следствие по делу 21-летнего Владимира Петровского. Ему вменяют ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п.п. «в, д, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с изнасилованием), п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).

«В ходе расследования установлено, что в августе 2021 года обвиняемый после употребления спиртных напитков с ранее знакомой потерпевшей, являвшейся инвалидом I группы, совершил в отношении последней насильственный половой акт, после чего, воспользовавшись ее беспомощным состоянием (девушка прикована к инвалидной коляске), нанес потерпевшей не менее 86 ножевых ранений, причинив смерть», — говорится в сообщении следствия.

После преступления мужчина покинул жилище потерпевшей, однако потом вернулся туда и похитил деньги в размере 10 тыс. рублей.

Вскоре по просьбе родителей молодой человек обратился в полицию и признался в совершенном.

Обвиняемому грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.


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