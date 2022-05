«Серый кардинал» Януковича обзавелся проектами с госучастием в регионах России

© Иллюстрация Тайги.инфо

Глава администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Клюев обосновался в России. В 2021 году он вместе с сыном основал компанию, которая всего за несколько месяцев заполучила бизнес, связанный с «Роснано», новосибирским заводом-банкротом, который власти подавали как передовое инновационное предприятие, и государственными проектами на миллиарды рублей. Семья Клюева, которую обвиняют в государственных преступлениях в Украине, теперь разъезжает по регионам России и пользуется поддержкой властей. Олигарха называли в числе возможных претендентов, которых Кремль якобы хотел видеть во главе Украины.

Дисклеймер: Этот текст готовился до начала «спецоперации» в Украине 24 февраля 2022 года. Но еще до нее мировые СМИ называли Януковича, а также Андрея Клюева среди тех, кого Кремль якобы хотел бы поставить во главе Украины. МИД Великобритании прямо называл Клюева одним из тех, с кем разведслужбы РФ якобы поддерживают контакты. Sunday Times объединила Клюева и нескольких чиновников времен Януковича в «прокремлевских заговорщиков». Впрочем, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отрицал саму возможность оккупации соседнего государства.

Сабантуй на господдержку

В сентябре 2021 года в Башкирии прошел инвестиционный форум «Зауралье-2021», который, видимо, для придания национального колорита прозвали «сабантуем» — так называется традиционный праздник в Татарстане и Башкирии. Инвесторы заявили о желании вложить в экономику республики почти 100 млрд рублей, утверждали в местном правительстве. Один из таких энтузиастов — малоизвестная компания «Арктик Пауэр Капитал», зарегистрированная в московском Центре международной торговли только 16 марта 2021-го.

Ее интерес — энергопроекты, которые различные источники называют то «энергоцентрами на базе газогенерирующих установок», то «гибридными установками».

Главным спикером от «Арктик Пауэр Капитал» в основной массе сообщений от власти и СМИ выступает Владимир Тощенко. Хотя Тайга.инфо обнаружила, что на сайте инвестиционного форума вместо Тощенко ранее упоминался некий Сергей Клюев. В браузерной строке название материала об «инвесторе Владимире Тощенко» до сих пор сохранилось как «investor-sergey-klyuev». То же самое произошло с заметкой на «Башньюс».





Названия новостей исправили. И, если присмотреться к фото и видео с «Зауралья-2021», то станет понятно, почему.

На встрече с премьером Башкирии Андреем Назаровым разговаривает человек внешне очень похожий на Клюева Сергея Петровича — очень влиятельного экс-депутата и бизнесмена из Украины, а также брата бывшего главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева.

forum-zauralye.com

Владимир Тощенко возглавляет «Арктик Пауэр Кэпитал». А сама компания с уставным капиталом 10 млн рублей принадлежит Андрию (именно так он указан в российском ЕГРЮЛ) и Богдану Клюевым — это полные тезки членов все той же семьи Клюевых. Только у них московские ИНН.

Семья

Андрей и Сергей Клюевы последние десятилетия входили в число богатейших и влиятельных людей Украины. Что называется олигархов. Семья была приближена к Виктору Януковичу. Андрей Клюев также числился зампредом «Партии регионов» вплоть до революции 2013−2014 годов и крушения режима Януковича.

В разные годы Андрей Клюев был вице-премьером Украины по топливно-энергетическому комплексу, первым зампредом правительства и секретарем Совета национальной безопасности и обороны страны. В конце 2013 года Клюева обвинили в причастности к силовому разгону Евромайдана 30 ноября. Председатель киевской горадминистрации Александр Попов рассказывал на допросе, что Клюев требовал от него поставить новогоднюю елку на площади и говорил, что техника готова заехать на Майдан. В ночь на 30 ноября на демонстрантов напали бойцы спецподразделения «Беркут», палаточный городок разогнали дубинками, но это только спровоцировало открытое противостояние на улицах Киева и резко увеличило число противников действующей власти. Позже Клюев якобы сам пришел на допрос в Генпрокуратуру, которая выпустила заявление, что он «не имеет никакого отношения к событиям, которые произошли в ночь с 29 на 30 ноября на Майдане Незалежности».

В январе 2014 года Андрея Клюева уволили с поста секретаря Совбеза и назначили главой администрации Януковича. Он должен был отвечать за переговоры с оппозицией, но продержался на посту меньше месяца, улетев в феврале вместе с Януковичем из Киева в Севастополь. После отставки он призывал лидеров Евросоюза к «прозрачному и непредвзятому» расследованию событий в Украине, которые привели к человеческим жертвам, и утверждал, что его семье угрожают из-за обвинений в причастности к трагедии. Он же говорил, что сам пытался помешать кровопролитию.

Генпрокуратура Украины объявила олигарха в розыск как человека, подозреваемого в массовых убийствах активистов в центре Киева с 18 по 22 февраля 2014 года. Затем дело переквалифицировали на препятствование митингам на Майдане, а позже и в завладении имуществом в особо крупном размере (ч. 5 ст. 191 УК Украины) из-за хищений 1,5 млрд гривен кредита госбанка. Его и брата Сергея объявили в международный розыск.

По последним данным МВД Украины, Клюева разыскивают по той же ч. 5 ст. 191 УК, а также по ч. 1 ст. 340 (незаконное воспрепятствование массовым мероприятиям) и и ч. 2 ст. 365 УК (превышение должностных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями).

youcontrol.com.ua



Андрей Клюев — уроженец Донецка. После иммиграции в Россию публично придерживался позиции Кремля о событиях в Украине. Так, в 2016-м на заседании московского суда по иску о признании революции «госпереворотом», Клюев заявил, что против Януковича готовилась операция по его физическому устранению под громким названием «Чаушеску».

«20 февраля я встретился с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. И он попросил предупредить Януковича, что против него готовится операция под кодовым названием „Чаушеску по физическому устранению его самого и его свиты“», — цитировала

Клюева «Российская газета». Экс-глава администрации президента Украины также рассказал, что его дом «семь раз пытались взять штурмом вооруженные люди», а 21 февраля он «еле успел вывезти семью».

В 2019 году Андрей Клюев пытался баллотироваться в Верховную Раду вместе с блогером Анатолием Шарием, который известен россиянам прокремлевской позицией в отношении оппозиции и одобрением задержаний на мирных акциях протеста. Он регулярно участвовал в ток-шоу на «России 1».

Семья Клюевых даже спустя несколько лет после событий 2014 года продолжала входить в число богатейших в Украине. В 2020 году Forbes отвел братьям 70-ю строчку в своем рейтинге — их состояние оценивалось в 120 млн долларов.

Международный розыск, очевидно, не стал препятствием для вложения заработанного на родине в энергетический сектор России, присоединившей Крым. Позиция в официальном кремлевском векторе могла только помочь в этом.

Сибирский след и завод-банкрот

В декабре 2011 года на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области запустили завод «Лиотех», который на тот момент стал крупнейшим в мире по производству литий-ионных аккумуляторов. Это было совместное предприятие госкорпорации Роснано и китайской Thunder Sky Group. Инвестиции Роснано составили 7,5 млрд рублей, общая стоимость проекта оценивалась в 13,5 млрд.

По курсу на 2011 год 13,5 млрд рублей — это около 450 млн долларов. При нынешнем курсе сумма бы составила около 31,5 млрд рублей.

Тогда еще глава «Роснано» Анатолий Чубайс говорил на открытии завода, что к 2015-му объем продаж аккумуляторных батарей должен превысить 35 млрд рублей в год. Особого спроса на них так и не появилось, даже несмотря на обещание перевести на них отечественные троллейбусы, а китайские инвесторы довольно быстро вышли из проекта.

В 2013 году Счетная палата России нашла многочисленные нарушения, связанные с «Лиотехом». Среди прочего, в отчете говорилось, что стоимость доставки линии по производству аккумуляторов была завышена более чем в три раза, а госкорпорация не использовала «доступные механизмы» по взысканию с компании задолженности (1,54 млрд рублей по состоянию на конец 2012 года). Кроме того, из-за проекта пострадал и бюджет Новосибирской области, из которого предприятию выделали субсидии.

Убыток завода в 2013-м составил около 1,5 млрд рублей, в 2014-м уже — 3,2 млрд, а в 2015-м достиг 5,8 млрд.

И уже в августе 2014 года «Лиотех» остановил работу. Сотрудникам задерживали зарплату. «Роснано» планировало перепрофилировать завод на выпуск источников бесперебойного питания. В 2015 году компанию, ставшую очередным примером провала проектов российских госкорпораций, переименовали в скромное ООО «Энергетические решения», а через год признали банкротом. В октябре 2019-го с кредиторами, крупнейшим из которых являлось «Роснано», было заключено мировое соглашение, «Лиотех» должен был вернуть им около 10 млрд рублей за 10 лет.

Сейчас на сайте компании утверждается, что она продолжает работать. Но производством под брендом «Лиотех» занимается фирма «Лиотех-Инновации», а управляет бизнесом стопроцентная «дочка» «Роснано» — новосибирское ООО «Литэко». Фирма в начале 2022 года подала на самобанкротство. «Лиотех-Инновации» также заявили о самобанкротстве. Общие обязательства двух компаний составили около 750 млн рублей. И это, несмотря на отчеты об успешных проектах на сайте «Лиотеха». Кому же тогда выгодно развивать этот проект, который, судя по поведению владельцев в судах, провалился уже несколько раз?

Источники, близкие к облправительству, говорят, что есть признаки того, что «Лиотех» не ведет какой-либо значимой хозяйственной деятельности на новосибирской площадке. Об остановке работ говорил и гендиректор государственного «Агентства инвестиционного развития» Новосибирской области Александр Зырянов по время экскурсии по логистическому парку: «Это «Роснано, которые должны были делать аккумуляторы здесь. Должны были, но не смогли», — цитировал Зырянова НГС. «Но официально они ["Роснано"] сообщили, что производство ведется», — заметила директор департамента по работе с инвесторами агентства Елена Гоголева.

В сентябре 2020 года роснановское ООО «Литэко» приобрело 50% мелкой московской фирмы «Комплексные энергетические решения» («КЭР») с оборотом ниже 10 млн рублей. Компания летом 2020-го формально была в собственности директора — выходца из Кузбасса Константина Пилипенко — однако уже тогда «Роснано» официально называло «КЭР» своей «дочкой».

Тогда же, как утверждали в пресс-службе «Роснано», «совместная компания» госкорпорации и некой УК «Энергосистемы» выиграла конкурс «РусГидро» на строительство пяти автономных гибридных энергоустановок (АГЭУ) в Якутии до 1 млрд рублей для обеспечения энергией шести заполярных поселений, которые изолированы от единой энергосистемы России. Гибридные энергоустановки должны были заменить устаревшие дизельные, чтобы избежать перебоев со светом в Верхоянском и Момском районах Якутии. Фирму перерегистрировали из Москвы в якутское село Хонуу прямо в здание администрации Момского района.

При этом в открытых данных следов совместных компаний «Роснано» и «Энергосистем» нет. «КЭР» же непродолжительное время была лишь дочкой новосибирской «Литэко».

На сайте УК «Энергосистемы» до сих пор сообщается, что ее «дочерняя компания» «КЭР» в Якутии строит пять гибридных электростанций (солнечная электростанция, дизельная электростанция и системы накопления энергии). Правда, объем контракта уже вдвое больше — 2,1 млрд рублей.

В 2021 году «КЭР» подала заявку на статус резидента Арктической зоны РФ, который позволит получать субсидии из бюджета 75% объема страховых взносов на 10 лет и полностью освобождает от налога на прибыль на пять лет, а в следующие пять лет ставка будет лишь 10%. И в сентябре 2021-го новосибирский «Лиотех» заявил, что именно при его участии фирма «КЭР» ввела одну из электростанций — в этом сообщении «Комплексные энергетические решения» по-прежнему называли «совместной компанией УК „Энергосистемы“ и Группы РОСНАНО». В церемонии открытия участвовали министр энергетики России Николай Шульгинов, предправления «РусГидро» Виктор Хмарин и глава Якутии Айсен Николаев.

То есть использование бренда «Лиотех» в проекте было фактически официально подтверждено

Именно в августе-сентябре 2021 года владельцем бывшей дочерней структуры новосибирского «Литэко» стало ООО «Арктик пауэр кэпитал» Андрея и Богдана Клюевых. Интересно, что в официальном сообщении якутских властей об открытии станции «Роснано» вообще не упоминается никак. Не упоминается и «УК „Энергосистемы“», о которых прежде сообщало «Роснано» как о партнере по проекту.

В России зарегистрировано всего два ООО «УК „Энергосистемы“» и 50% одного из них принадлежит именно «Арктик пауэр кэпитал» семьи Клюевых, остальные 50% - подмосковному ООО «ГенМастер», которым владеют Алексей Кирьяков, Алексей Дроздов и Лидия Казакевич. До середины 2021 года эта же «УК «Энергосистемы» была в собственности у Владимира Тощенко, который сейчас возглавляет «Арктик пауэр кэпитал» и выступал официальным лицом компании.

Из всех структур-банкротов и никому неизвестных фирм, упомянутых выше, только «ГенМастер» официально показывает заметный оборот. Выручка компании в 2020 году составила почти 140 млн рублей, чистая прибыль — около 20 млн. Именно «ГенМастер» представляется во всей схеме сколько-нибудь реальной структурой — фирма монтирует мини-ТЭЦ, а также генераторы и небольшие электростанции. Среди заказчиков, судя по сайту компании, были «Роснефть», Сбербанк, ВТБ, «Ростелеком».

Энерговорот

На той самой встрече в Башкирии осенью 2021 года премьер республики Андрей Назаров напомнил представителям зарегистрированной в России компании «Арктик пауэр кэпитал» про недавнее открытие в республике производства сухих строительных смесей «Цемикс» австрийского холдинга «Ласселсбергер», поставив иностранную компанию в пример.

«Это один из примеров того, как австрийский бизнесмен сначала создал производство в Уфе, оценил перспективы и продолжил развивать свой бизнес в Республике, отдав предпочтение ей, а не другим регионам», — сказал премьер-министр Башкортостана и выразил уверенность, что регион и компания «Арктик Пауэр Кэпитал» станут партнерами на долгие годы.

Завод «Цемикс» запускал с помпой в августе 2021-го лично президент РФ Владимир Путин при участии главы австрийского холдинга Йозефа Ласселсбергера и теперь уже бывшего канцлера Австрии Себастиана Курца. Президент тогда назвал Австрию одним из ключевых партнеров России в Европе. При этом во время пандемии коронавируса Путин стал появляться на публике гораздо реже, очевидно, власти таким образом продемонстрировали, что очень ценят своих зарубежных партнеров.

Сергей Клюев, подозрительно похожий на человека, которому в Башкирии расхваливали регион и австрийцев, к моменту смены власти в Украине не один срок отсидел в Верховной Раде. Там он трудился как раз в группе межпарламентского сотрудничества с Австрией.

ЕС весной 2014 года ввел санкции против ряда людей из окружения Януковича, в их число попали и братья Клюевы — на фоне обвинений в присвоении государственных средств. Сергей Клюев попытался выехать в Австрию летом 2015-го — после того, как Верховная Рада лишила его депутатской неприкосновенности. В свое оправдание он заявил, что хотел встретиться с адвокатами и дать пояснения ЕС в преддверии рассмотрения вопроса о продлении санкций. Тогда же политик сказал, что не собирается скрываться от правосудия.

Санкции в отношении Клюевых сняли в 2018—2019 годах.

В январе 2016-го, выступая в Раде, заместитель генерального прокурора Украины Юрий Севрук рассказал, что еще в июне 2015 года депутат Сергей Клюев выехал из Украины, к следователю не явился и был объявлен в государственный розыск.

«В ходе расследования установлено, что Янукович, Клюев и другие лица разработали план действий, направленных на легализацию имущества, полученного Януковичем преступным путем, и направленных на получение последним неправомерной выгоды», — цитирует Севрука «Интерфакс-Украина».

Прокурор сообщил, что с целью сделать невозможным возвращение в государственную собственность зданий и сооружений комплекса отдыха «Пуща Водица» в урочище Межигорье, а также земельных участков, на которых они расположены, Клюев за 146 млн гривен купил 100% акций ООО «Танталит». О покупке активов в Межигорье сам Сергей Клюев объявил еще в 2013 году. Тогда же журналисты-расследователи писали о связанных с Клюевыми компаниях, якобы имеющих австрийскую прописку.

В частности с семьей Клюевых связывали солнечный бизнес компании Activ Solar, а Андрея Клюева в местных СМИ называли лоббистом появления в Украине «зеленого» тарифа.

«Он [тариф] был зафиксирован в евро и в десятки раз превышал тарифы традиционной энергетики. Первые солнечные электростанции начали появляться в Украине с 2011 года. Владельцами большинства солнечных электростанций [СЭС] до 2014 года были юрлица, объединенные компанией Activ Solar с номинальными владельцами из Австрии. Рынок и журналисты были уверены, что это компания Клюевых», — писало издание НВ в 2020 году.

После присоединения Крыма солнечные станции оказались с огромными долгами, рассказывал «Коммерсантъ». При этом в украинском подразделении Activ Solar заявляли, что компания не владеет СЭС в Крыму, а была их девелопером. Кому принадлежат станции и их активы, не раскрыли. Ранее в Activ Solar говорили, что $ 1,8 млрд в крымские СЭС вложили «госкорпорации КНР и институциональные инвесторы из Европы».

В 2016 году Китайская госкорпорация CNBM купила 10 солнечных станций в Украине. «В целом нами было вложено около $ 1 млрд в виде инвестиций и финансирования, в том числе — в виде товарных кредитов. Более EUR 168 млн были конвертированы в капитал 10 солнечных электростанций. Приобретение контроля над указанными активами было осуществлено в обмен на погашение невозвратной и безгарантийной задолженности на эту сумму по товарным операциям по поставке оборудования», — заявил директор китайской CNBM New Energy Engineering Co, Ltd Юнчжи Чен в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

В 2020 году журнал НВ писал, что за год состояние Клюевых выросло на 285%: «Такой резкий рост стоимости их активов был обеспечен в первую очередь успешной работой компании Укрграфит». Это — ведущий украинский производитель графита, находящийся в Запорожье.

2022

Последнее сообщение в мировых СМИ, связанное с Клюевыми, касается гибели члена украинской делегации на первых мирных переговорах с Кремлем в Гомельской области Белоруссии Дениса Киреева. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский утверждал, что Служба безопасности Украины убила Киреева, который якобы подозревался в государственной измене. Дубинский назвал его «человеком Клюевых». В частности, тот, по его словам, работал в австрийской компании GROUP SLAV AG Клюевых, расположенной в Вене, а затем был первым зампредом правления Ощадбанка «по квоте Клюевых».

Впрочем, советник главы офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Киреев не был официальным членом украинской делегации, а был консультантом «по настроениям» в России. Он погиб в Киеве во время стрельбы, и его смерть не связана с переговорами, отмечал Подоляк. Информация Дубинского также заслуживает критичного отношения, потому что ранее он был изгнан из пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде. По словам Михаила Подоляка, Киреев имел отношение к главному управлению разведки Минобороны Украины и не был шпионом России в переговорной группе.

Семья Клюевых в России, как, впрочем, и Янукович, непублична. Единственные их неосторожные появления в СМИ из-за сабантуя в Башкирии были позже вымараны (но недостаточно глубоко). Впрочем, в украинских СМИ писали, что Клюев якобы сам подтверждал свое проживание в Подмосковье, указывая для Национального бюро Интерпола в качестве местонахождения село Шульгино Одинцовского района.

Также можно установить место регистрации сына Андрея Клюева Богдана. В российском ЕГРЮЛ он числится еще и как индивидуальный предприниматель, который зарегистрирован в деревне Рождественно города Одинцово.

Возможно, названия Рождественно и Шульгино ничего не скажут большинству россиян, но эти населенные пункты примыкают к более известному поселку — Барвихе, ставшему синонимом роскоши в России начала XXI века.

Именно на территории Барвихи, где находится клинический санаторий управделами президента РФ, Януковича якобы видели в сопровождении ФСО после побега из Украины. Также утверждалось, что он, не торгуясь, купил там дом за 52 млн долларов, в частности об этом говорил основатель пресс-центра «Новороссия», провластный политтехнолог Вадим Самодуров.

Еще в январе 2022 года российским госСМИ пришлось опровергать информацию о планах Москвы «посадить» в Киеве «пророссийского лидера». Но уже в марте появились призывы передать власть экс-президенту Виктору Януковичу, более того, он сам выступил с обращением через РИА Новости. Он призвал избранного украинцами президента Владимира Зеленского «остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения». Правда, в ответ на последние заявления российской делегации на мирных переговорах в Турции о частичной деэскалации конфликта, через госканалы начали трансилировать призывы продолжить начатое, а глава Чечни Рамзан Кадыров требовал «зайти в Киев и забрать его».

Пророссийски настроенные политики тем временем начали получать в управление города Украины. Так российские СМИ называют новым мэром Мариуполя бывшего депутата городского совета Константина Иващенко. Мариуполь его родной город, а избирался в горсовет он от «Партии регионов» и «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Жизнь в городе Иващенко планирует строить по стандартам ДНР — появятся и рубли, и пособия, и новая система образования: «Мариупольцы смогут получить и паспорта ДНР, и России — так же, как и все остальные жители республики. Рассматриваем возможность открытия первых школ в конце апреля, это будет зависеть от обстановки. Если опасность сохранится, отложим до сентября, но планы такие есть. Система образования перейдет на стандарты Донецкой Народной Республики, которые практически полностью соответствуют российским».

В Украине Иващенко подозревается в госизмене.

Та же ситуация в Мелитополе. Там, как рассказали журналисты, инфраструктура «почти полностью» передана под контроль пророссийской партии «Оппозиционный блок» — это и есть одно из наследий «Партии регионов» Виктора Януковича. А в Херсоне, единственном областном центре, который за два месяца перешел под контроль ВС РФ, главой «областной военно-гражданской администрации» назначен бывший депутат Верховной Рады от «Партии регионов» Владимир Сальдо.

Тайга.инфо