Премию «Арх-Тайга» вручили в Новосибирске

© Предоставлено организаторами
Премию «Арх-Тайга» вручили в Новосибирске
05 Май 2022, 13:17

В Новосибирске прошла церемония награждения победителей интерьерной премии «АРХ-ТАЙГА — 2022». Тайга.инфо выступила информационным партнером мероприятия. Фото.

Официальная церемония награждения победителей и призеров IV интерьерной премии «АРХ-ТАЙГА — 2022» прошла в банкет-холле Paradise. Конкурс проводится среди архитекторов, дизайнеров, архитектурных и дизайн-бюро.

Организаторы премии — Союз архитекторов и дизайнеров и журнал «Современный Интерьер-Сибирь». Генеральным партнером в 2022 году стал салон итальянской мебели «Милан», являющийся официальным дилером VITRA в Сибири.

64 архитектурных бюро и дизайн-студий Новосибирска подали 87 работ.

Победителей премии определяло жюри, в которое вошли 11 специалистов в сфере архитектуры и дизайна из Новосибирска и Москвы, а также жюри «Гамбургский счет» (работы своих коллег и соперников оценивали сами участники конкурса).

Первое место в номинации «Интерьер квартиры до 100 м²» выиграла архитектор Ксения Иванова из архитектурного бюро IVANOVA-design с проектами «Плацдарм для отдыха».

Победу в номинации «Интерьер квартиры от 100 м²» одержал проект KARNFLAT. Его авторы — архитекторы Илья Котельников, Максим Павленко и Дарья Марченко, студия архитектуры и дизайна ART-UGOL.

В номинации «Интерьер индивидуального жилого дома» лауреатом стал архитектор Юрий Куликов (архитектурное бюро YURAKULIKOV) с проектом своего дома «Левитация».

Наконец, в номинации «Общественный интерьер» выиграла архитектор Татьяна Лейтан с проект «Культурный код» (студия архитектурного дизайна Leytan Design).

Специальный приз от Союза архитекторов и дизайнеров получил архитектор Антон Поднебесный «за творческий энтузиазм и стилевое многообразие», рассказали организаторы. Команда студии BLACK ROOM выставили на конкурс сразу шесть проектов, представленных в номинации «Общественный интерьер».

«За победу над штампами при проектировании социальных объектов приз от Союза архитекторов и дизайнеров получил проект „Модный сад“, созданный архитекторами Федором Никитенко и Еленой Пьянковой, студия дизайна D. design», — отметили организаторы.

Проект «Левитация» Юрия Куликова, набравший наибольшее количество балов по сумме голосов в двух категориях жюри, получил гран-при.


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