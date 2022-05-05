Гигантские пробки образовались в Новосибирске на фоне репетиции парада в час пик

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Центр Новосибирска перекрыли вечером 5 мая из-за репетиции военного парада. Пробки в городе достигли 7 баллов.

В Новосибирске из-за репетиции парада 9 мая в вечерний час пик 5 мая перекрыли Красный проспект от улицы Гоголя до площади Будагова. Также заблокированы подъезды к главной улице город со стороны Советской, Октябрьской магистрали, Орджоникидзе, Ядринцевской и Мичурина.

Также закрыт проезд по улице Кирова от Восхода до Каменской. Движение машин в центре города крайне затруднено.



Заторы в городе достигли 7 баллов, по оценкам «Яндекс.Пробки». По данным мэрии, перекрытие дорог продлится 5 мая до 22:30.

Также движение будет заблокировано 7 мая с 07:00 до 12:00.