Пол рухнул в недостроенном здании на земле Минобороны в Красноярске. Есть погибшие
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В Красноярске в недостроенном здании обрушился пол. Погибли два человека. Земля, где произошла трагедия, находится в пользовании Минобороны. Следственный комитет начал проверку.
На шестом этаже недостроенного здания на улице Алексеева в Красноярске обрушился пол. Погибли двое взрослых, сообщили в управлении МЧС по региону 5 мая. Спасатели передали тела погибших полиции.
По информации тг-канала «Борус», всё случилось в здании рядом с Алексеева, 4. Там проводили демонтаж.
В краевом учреждении «Спасатель» NGS24.RU рассказали, что делом занимаются федеральные спасатели. Следственный комитет начал проверку.
Два недостроенных 10-этажных здания на Алексеева находятся на пустыре между улицами Армейской и Урванцева. Издание обратило внимание на то, что, по данным кадастровой карты, эта земля принадлежит Российской Федерации, но передана в бессрочное пользование
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