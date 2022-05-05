Пол рухнул в недостроенном здании на земле Минобороны в Красноярске. Есть погибшие

© 2gis.ru
Пол рухнул в недостроенном здании на земле Минобороны в Красноярске. Есть погибшие
05 Май 2022, 15:35

В Красноярске в недостроенном здании обрушился пол. Погибли два человека. Земля, где произошла трагедия, находится в пользовании Минобороны. Следственный комитет начал проверку.

На шестом этаже недостроенного здания на улице Алексеева в Красноярске обрушился пол. Погибли двое взрослых, сообщили в управлении МЧС по региону 5 мая. Спасатели передали тела погибших полиции.

По информации тг-канала «Борус», всё случилось в здании рядом с Алексеева, 4. Там проводили демонтаж.

В краевом учреждении «Спасатель» NGS24.RU рассказали, что делом занимаются федеральные спасатели. Следственный комитет начал проверку.

Два недостроенных 10-этажных здания на Алексеева находятся на пустыре между улицами Армейской и Урванцева. Издание обратило внимание на то, что, по данным кадастровой карты, эта земля принадлежит Российской Федерации, но передана в бессрочное пользование Минобороны РФ.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Отмена выборов губернаторов ударит по пакту Локтя и Травникова
Алексей Мазур
Единственный переговорный ресурс мэра Новосибирска Анатолия Локтя — это участие или неучастие в выборах губернатора. Ну и не забудем, что за Локтя может вступиться федеральное руководство КПРФ.
Последние материалы
05 Май, 15:35
Пол рухнул в недостроенном здании на земле Минобороны в Красноярске. Есть погибшие
05 Май, 15:28
Около 500 обращений отправили сибирским депутатам из-за срочников на фоне Украины
05 Май, 13:55
Гигантские пробки образовались в Новосибирске на фоне репетиции парада в час пик
05 Май, 13:17
Премию «Арх-Тайга» вручили в Новосибирске
05 Май, 13:11
«Так ЕдРо украло Новый год»: нижегородская блогерка записала клип про «великую историю выборов» в Новосибирске
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования