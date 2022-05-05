Пол рухнул в недостроенном здании на земле Минобороны в Красноярске. Есть погибшие

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В Красноярске в недостроенном здании обрушился пол. Погибли два человека. Земля, где произошла трагедия, находится в пользовании Минобороны. Следственный комитет начал проверку.

На шестом этаже недостроенного здания на улице Алексеева в Красноярске обрушился пол. Погибли двое взрослых, сообщили в управлении МЧС по региону 5 мая. Спасатели передали тела погибших полиции.

По информации тг-канала «Борус», всё случилось в здании рядом с Алексеева, 4. Там проводили демонтаж.

В краевом учреждении «Спасатель» NGS24.RU рассказали, что делом занимаются федеральные спасатели. Следственный комитет начал проверку.