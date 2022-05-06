Водитель сбил в центре Новосибирска сразу двух самокатчиков

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Два человека на самокатах пострадали в центре Новосибирска. Их сбила одна и та же машина.

Водитель 1962 года рождения двигался на автомобиле Nissan Primera по улице Октябрьская со стороны Красного проспекта. Он врезался в двух пешеходов, которые пересекали дорогу по «зебре» на самокатах, сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

«Пострадали два человека, которые были доставлены в медицинское учреждение, характер травм уточняется», — рассказали в ведомстве.

Постравшие — 2000 года рождения.