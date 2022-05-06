Гостиница сгорела на площади 1,5 тыс. кв. метров в Кузбассе

Возгорание гостиницы произошло в кузбасском селе Красный Яр. Ее тушили более трех часов. Проводится проверка.

Сообщение о возгорании гостиницы в селе Красный Яр поступило в 01:18. По данным регионального МЧС, пожар был ликвидирован в 04:43.



Прокуратура региона сообщила о проверке. Ведомство сообщает, что сгорела кровля гостиницы на площади 1,5 тыс. кв. метров. Пострадавших нет.

«Прокуратурой области с привлечением специалистов организована проверка соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности. При выявлении нарушений будут приняты меры реагирования», — говорится в сообщении.