Гостиница сгорела на площади 1,5 тыс. кв. метров в Кузбассе
06 Май 2022, 07:57
Сообщение о возгорании гостиницы в селе Красный Яр поступило в 01:18. По данным регионального МЧС, пожар был ликвидирован в 04:43.
Возгорание гостиницы произошло в кузбасском селе Красный Яр. Ее тушили более трех часов. Проводится проверка.
Сообщение о возгорании гостиницы в селе Красный Яр поступило в 01:18. По данным регионального МЧС, пожар был ликвидирован в 04:43.
Прокуратура региона сообщила о проверке. Ведомство сообщает, что сгорела кровля гостиницы на площади 1,5 тыс. кв. метров. Пострадавших нет.
«Прокуратурой области с привлечением специалистов организована проверка соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности. При выявлении нарушений будут приняты меры реагирования», — говорится в сообщении.
Новости из рубрики:
Мнения
Отмена выборов губернаторов ударит по пакту Локтя и Травникова
Единственный переговорный ресурс мэра Новосибирска Анатолия Локтя — это участие или неучастие в выборах губернатора. Ну и не забудем, что за Локтя может вступиться федеральное руководство КПРФ.
Последние материалы
Полиция проверяет информацию о голой девочке у дороги в Новокузнецке Около 30 красноярских военнослужащих погибли в Украине Пропавшего в Бурятии после ссоры с пьяным отцом мальчика нашли мертвым в лесу Молодежный чемпионат мира по хоккею перенесли из Новосибирска в Канаду Новостройки подорожали почти в полтора раза в Новосибирске
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo