Гостиница сгорела на площади 1,5 тыс. кв. метров в Кузбассе

06 Май 2022, 07:57

Возгорание гостиницы произошло в кузбасском селе Красный Яр. Ее тушили более трех часов. Проводится проверка.

Сообщение о возгорании гостиницы в селе Красный Яр поступило в 01:18. По данным регионального МЧС, пожар был ликвидирован в 04:43.

Прокуратура региона сообщила о проверке. Ведомство сообщает, что сгорела кровля гостиницы на площади 1,5 тыс. кв. метров. Пострадавших нет.

«Прокуратурой области с привлечением специалистов организована проверка соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности. При выявлении нарушений будут приняты меры реагирования», — говорится в сообщении.


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