Около 30 красноярских военнослужащих погибли в Украине

06 Май 2022, 10:59

При «спецоперации» в Украине погибли еще двое уроженцев Красноярского края. Обоим было по 20 лет. Общее число погибших приблизилось к 30.

Во время «спецоперации» погиб Андрей Федоров из Рыбинского района. Изначально сообщение о его смерти появилось в группе во «ВКонтакте» города Заозерного. Позже эту информацию подтвердили НГС24 в доме культуры деревни Усть-Кандыга, где проходило прощание.

Второй погибший — это Денис Бабушкин из села Семенниково Ермаковского района. Об этом сообщили в группе «Юнармии» Ермаковского района во «Вконтакте».

Федорову и Бабушкину было по 20 лет, уточняет издание.

«Служил в противотанковых войсках, водитель-механик. При выполнении боевого долга на Украине 21 апреля получил осколочные ранения головы и ног. Скончался в военном госпитале 27 апреля 2022 года. За проявленное мужество посмертно удостоен государственной награды», — говорится в сообщении про Бабушкина.

По сведениям издания НГС24, которое собирает официально подтвержденную информацию о жителях Красноярского края, погибших во время «спецоперации», сейчас в этом списке не менее 27 человек. Но в нем пока нет Федорова и Бабушкина.


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