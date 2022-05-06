Новостройки подорожали почти в полтора раза в Новосибирске
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Стоимость квадратного метра в новостройках Новосибирска за первый квартал 2022 года в сравнении с первым кварталом 2021-го увеличилась на 43%. При этом разница между ценами на первичном и вторичном рынках за год выросла в три раза.
Статистики обнародовали данные о стоимости жилья в Новосибирске в первом квартале 2022 года.
Цены на новостройки в среднем (в категории «все типы квартир») составили более 101 тыс. рублей за квадратный метр, на вторичном рынке (в категории «все типы квартир») — 87,3 тыс. рублей за квадратный метр.
Годом ранее первичка стоила на 43% меньше — около 70,5 тыс. рублей за квадрат, вторичка — 65,9 тыс. рублей, то есть на треть дешевле.
Разница между стоимостью жилья в новостройках и на вторичке увеличилась в три раза.
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