Молодежный чемпионат мира по хоккею перенесли из Новосибирска в Канаду

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Молодежный чемпионат мира по хоккею перенесли из Новосибирска в Канаду
06 Май 2022, 10:03

Молодежный чемпионат мира по хоккею-2023 официально перенесли из Новосибирска в Канаду. Ранее Россию лишили крупнейших спортивных форумов из-за ситуации в Украине.

Чемпионат мира для хоккеистов до 20 лет пройдет в Галифаксе и Монктоне, говорится на сайте Международной федерацией хоккея (IIHF). Форум стартует 26 декабря.

Чемпионат должен был пройти в Новосибирске и Омске. Но Россия лишилась права принимать его и другие крупные международные турниры из-за «спецоперации» в Украине.


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