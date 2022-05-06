Молодежный чемпионат мира по хоккею перенесли из Новосибирска в Канаду
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Молодежный чемпионат мира по хоккею-2023 официально перенесли из Новосибирска в Канаду. Ранее Россию лишили крупнейших спортивных форумов из-за ситуации в Украине.
Чемпионат мира для хоккеистов до 20 лет пройдет в Галифаксе и Монктоне, говорится на сайте Международной федерацией хоккея (IIHF). Форум стартует 26 декабря.
Чемпионат должен был пройти в Новосибирске и Омске. Но Россия лишилась права принимать его и другие крупные международные турниры из-за «спецоперации» в Украине.
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