Пропавшего в Бурятии после ссоры с пьяным отцом мальчика нашли мертвым в лесу

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Пропавшего в Бурятии после ссоры с пьяным отцом мальчика нашли мертвым в лесу
06 Май 2022, 10:28

В Бурятии пропал 12-летний мальчик. Его искали с конца апреля. Тело нашли в лесу.

12-летний учащийся Хужирской средней школы пропал 28 апреля. Мальчик не пришел на занятия. Выяснилось, что накануне он ушел из дома и не вернулся, сообщили в СК РФ по Бурятии.

«По данным следствия, мальчик проживал в улусе Хужиры вместе с родителями и сестрами. 27 апреля 2022 года в вечернее время после ссоры с пьяным отцом он взял с собой двух собак и с ними ушел со двора дома в неизвестном направлении, — рассказали в ведомстве. — С одной стороны от их деревни расположено поле с заболоченными участками, с другой — лесной массив, при последующем обследовании которого обнаружены детские следы, а также пластиковая бутылка со свежей водой. Спустя два дня в улус вернулись голодные и грязные собаки, с которыми мальчик покинул дом».

При детальном осмотре жилья следов, свидетельствующих о преступлении со стороны родственников, не обнаружено, отметили в ведомстве.

Тело ребенка нашли в лесу в 7−8 км от Хужир около проселочной дороги, сообщил глава Тункинского района Чингис Маншеев, передает «Байкал-Daily». Мальчика обнаружили местные жители, действовавшие под руководством специалиста поискового отряда «ЛизаАлерт».


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