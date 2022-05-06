Полиция проверяет информацию о голой девочке у дороги в Новокузнецке

© pixabay.com
Полиция проверяет информацию о голой девочке у дороги в Новокузнецке
06 Май 2022, 11:58

Полиция Новокузнецка проверяет сообщение о раздетой девочке, которую нашли на одной из улиц города.

Информация о найденном ребенке дошкольного возраста появилась в интернете, пишет сайт Vse42.ru.

Девочка была обнаружена около одной из улиц Новокузнецка. В сообщении также указывалось, что она была голой.

Полиция занимается проверкой достоверности информации.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Отмена выборов губернаторов ударит по пакту Локтя и Травникова
Алексей Мазур
Единственный переговорный ресурс мэра Новосибирска Анатолия Локтя — это участие или неучастие в выборах губернатора. Ну и не забудем, что за Локтя может вступиться федеральное руководство КПРФ.
Последние материалы
06 Май, 14:37
Жители Называевска рассказали о 90 уничтоженных огнем домах
06 Май, 14:02
Новосибирска прокуратура усмотрела в «Бессмертном полку» «склонение органов власти к отказу» от «спецоперации»
06 Май, 13:36
Палы травы перекинулись на дома в Омской области
06 Май, 13:13
Вакансии специалистов по мобилизационной работе появились в Новосибирске
06 Май, 12:45
Тело младенца нашли на свалке в Новосибирске
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования