Полиция проверяет информацию о голой девочке у дороги в Новокузнецке
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Полиция Новокузнецка проверяет сообщение о раздетой девочке, которую нашли на одной из улиц города.
Информация о найденном ребенке дошкольного возраста появилась в интернете, пишет сайт Vse42.ru.
Девочка была обнаружена около одной из улиц Новокузнецка. В сообщении также указывалось, что она была голой.
Полиция занимается проверкой достоверности информации.
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