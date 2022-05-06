Полиция проверяет информацию о голой девочке у дороги в Новокузнецке

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Полиция Новокузнецка проверяет сообщение о раздетой девочке, которую нашли на одной из улиц города.

Информация о найденном ребенке дошкольного возраста появилась в интернете, пишет сайт Vse42.ru.



Девочка была обнаружена около одной из улиц Новокузнецка. В сообщении также указывалось, что она была голой.

Полиция занимается проверкой достоверности информации.