Тело младенца нашли на свалке в Новосибирске
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В Новосибирске на мусорном полигоне нашли мертвого младенца. Следственный комитет начал проверку.
Младенца нашли мертвым на Гусинобродском полигоне в Дзержинском районе Новосибирска, сообщили в Тайге.инфо в пресс-службе управления СК по региону 6 мая.
«Я был в этот момент на свалке. Приехали 2 наряда полиции и 3 гражданских автомобиля. Наш водитель вышел узнать, что случилось. Говорят нашли труп младенца», — рассказал подписчик паблика «Инцидент Новосибирск».
Возраст ребенка неизвестен. Ведомство начало проверку, уточнили Тайге.инфо в СК.
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