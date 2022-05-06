Тело младенца нашли на свалке в Новосибирске

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В Новосибирске на мусорном полигоне нашли мертвого младенца. Следственный комитет начал проверку.

Младенца нашли мертвым на Гусинобродском полигоне в Дзержинском районе Новосибирска, сообщили в Тайге.инфо в пресс-службе управления СК по региону 6 мая.

«Я был в этот момент на свалке. Приехали 2 наряда полиции и 3 гражданских автомобиля. Наш водитель вышел узнать, что случилось. Говорят нашли труп младенца», — рассказал подписчик паблика «Инцидент Новосибирск».

Возраст ребенка неизвестен. Ведомство начало проверку, уточнили Тайге.инфо в СК.

