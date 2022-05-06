Огонь охватил десятки зданий в Абакане

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Дачный поселок загорелся в Хакасии. Сообщается об одной пострадавшей и семерых эвакуированных.

Огонь охватил порядка 30 строений в дачном массиве в районе горы Самохвал в Абакане. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Хакасии.



«От огня пострадала женщина 1944 года рождения, ее передали медицинским работникам, — рассказали в ведомстве. — <…> Развитию огня способствуют порывы ветра скоростью 7 метров в секунду. С дачного массива эвакуированы 7 человек. Эвакуация продолжается»

По последним данным, на месте работают 136 человек и 33 единицы техники. К месту пожара вылетел вертолет Ми-8.

UPD (16:59) Уже 12 дачников эвакуированы, сообщили в МЧС.

UPD (19:36) «Подсчитать количество пострадавших от огня участков и построек в данный момент невозможно», — заявили в МЧС.

