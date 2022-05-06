Вакансии специалистов по мобилизационной работе появились в Новосибирске

© Анастасия Кораблёва
Вакансии специалистов по мобилизационной работе появились в Новосибирске
06 Май 2022, 13:13

Специалист по мобилизационной работе требуется в Новосибирскую областную клиническую больницу. Ему предлагают зарплату в размере от 22 тыс. рублей до вычета налогов. Еще одна вакансия в отделе мобилизационной подготовки есть в региональном Роспотребнадзоре.

Вакансия специалиста по мобилизационной работе в Новосибирской областной больнице опубликована на сайте hh.ru.

Требуемый опыт работы — 1−3 года, предполагается полная занятость за зарплату от 22 тыс. рублей (до вычета налогов). В обязанности сотрудника будет входить «поддержание мобилизационных документов в актуальном состоянии», организация обучения сотрудников, разработка документации.

Среди условий работы новому сотруднику предлагают такие бонусы, как скидки на медобслуживание, возможность пользоваться корпоративным спортзалом.

Старший специалист 1 разряда отдела мобилизационной подготовки требуется в управление Роспотребнадзора по Новосибирской области.

В его обязанности будет входить «ведение работы по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Требуемый опыт работы: 1−3 года. 

Специалисту предлагают зарплату от 15 тыс. до 28 тыс. рублей до вычета налогов. 


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