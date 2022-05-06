Палы травы перекинулись на дома в Омской области

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Палы травы перекинулись на постройке в Омской области. Здания горят в городе Называевск и деревне Верблюженское. Очевидцы говорят о десятках уничтоженных домов в Называевске, МЧС — о девяти.

«В Омской области ликвидируют ландшафтные пожары и тушат горящие строения. В деревне Верблюженское произошел пожар в 10 строениях, в том числе четырех жилых дома, и загорание сухой травы. Пожар локализован, — сообщили в МЧС России. — В городе Называевске загорелся камыш и девять строений».

В Называевский район направлены 50 человек и 7 единиц техники, уточнили в ведомстве.

«Сколько домов сгорело! Бедные люди, всю жизнь копили, всю жизнь строили. Это кошмар, — рассказала автор одного из видео из Называевска. — Домов 50 точно сгорело, это просто жесть!»

Более того, в микрорайоне Новоалександровка Омска произошел пожар в двух частных жилых домах с угрозой перехода огня на соседние строения. Также удалось предотвратить переход природного пожара на поселение Чернолучье с населением 319 человек.