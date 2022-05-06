Новосибирская прокуратура усмотрела в «Бессмертном полку» «склонение органов власти к отказу» от «спецоперации»

06 Май 2022, 14:02

Депутат горсовета Новосибирска позвала жителей на традиционную акцию ко Дню Победы. Но силовики разглядели в этом «склонение высших органов государственной власти к отказу от проведения спецоперации на Украине».

Независимый депутат горсовета Светлана Каверзина получила предостережение от заместителя прокурора города Павла Акулова. В нем утверждается, что она в своем телеграм-канале позвала всех на мероприятие 8 мая под названием «Бессмертный полк» (копию документа опубликовала коалиция «Новосибирск 2020»).

«По имеющейся в прокуратуре города информации, указанное мероприятие может быть проведено с целью склонения высших органов государственной власти к отказу от проведения военной спецоперации на Украине, — утверждает прокурор Акулов — По состоянию на 15:00 6 мая в мэрию Новосибирска уведомления о проведении публичного мероприятия не поступали».

Светлана Каверзина ответила на это, что в микрорайоне Шлюз уже 60 лет возлагают цветы к памятнику на Аллее памяти 8 мая. «Никаких политических заявлений не предполагается (согласно традиции). Возложение цветов не является публичным мероприятием. Уведомления не требует», — написала она в объяснениях прокуратуре.

Прокуратуру Новосибирска возглавляет выходец из Бердска Роман Сивак. Акулов также работал в Бердске.


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