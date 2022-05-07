Шесть улиц сгорели, семь человек пострадали в страшном пожаре в Называевске

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Более 80 домов уничтожено в Называевске Омской области. Огонь с травы перекинулся на частные строения. Пострадали семь человек. Десятки зданий уничтожены и в других районах региона.

Огонь уничтожил 52 строения в Называевске. Среди них не менее 29 жилых домов, сообщили в облправительстве со ссылкой на МЧС.

«В тушении принимали участие шесть расчетов называевской пожарной части, это 75 человек. Плюс все машины коммунальных служб — водовозки и водопомпы. И прибыли две пожарные машины на помощь из соседних районов. По предварительным оценкам, сгорело 52 строения, из них — 30 жилых домов», — уточнил глава Называевского района Сергей Доценко.

UPD (11:21) Данные чиновников оказались занижены. В Следственном комитете подсчитали, что в Называевске уничтожено 88 строений. В связи с этим уточнен лид.

По данным «Города55», пожар уничтожил шесть улиц. По словам Доценко, пострадали семь человек, двое попали в стационар.



«Сгорело все — собака, кошка, утки, куры, кролики, — рассказал один из местных жителей журналистам. — Голуби, которых разводил сын. У меня трое детей. Мы только успели выбежать из дома, в чем были. От дома ничего не осталось».

По предварительным данным, пожар мог начаться после того, как заискрился трансформатор по соседству с местным домом престарелых. Огонь быстро перекинулся на сухую траву, а по ней — на постройки. От многих уничтоженных зданий остались только печные трубы.



Помимо Называевска серьезные пожары охватили деревню Верблюжье в Саргатском районе (16 строений, включая четыре жилых дома и пять нежилых) и в поселении Новоалександровка (10 строений).

