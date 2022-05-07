Огонь уничтожил или повредил почти 500 дач в Абакане

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Крупный пожар в Абакане уничтожил 30 зданий и повредил более 500 садовых участков. Известно об одном пострадавшем и уничтоженном жилье. В МЧС прогнозируют ухудшение ситуации.

Огонь охватил дачные общества «Южное» и «Саяны» в районе горы Самохвал в Абакане вечером 6 мая. Пожар удалось локализовать только поздно вечером на площади 225 га. Утром 7 мая, как рассказали в ГУ МЧС по Хакасии, на месте продолжается проливка территории.

«Огненной стихией поврежден 531 садовый участок и уничтожено 30 нежилых строений», — отметили в ведомстве.



«Место пожара оцеплено сотрудниками МВД. Правопорядок на территории обеспечивают специалисты Росгвардии. Въезд на дачи для населения закрыт до полной ликвидации пожара. В ближайшие сутки обстановка может усугубиться в связи с усилением ветра до 25 м/с», — добавили в МЧС.

В ведомстве также уточнили, что было эвакуировано 12 человек, одному потребовалась помощь — он надышался дымом и был госпитализирован.

По словам председателя СНТ «Южное» Дмитрия Буланкин, «Осталось очень мало из массива дач»: «У нас всего 1670 участков по документам, и осталось очень мало. Из тех, кто постоянно проживали, там три дома. Один целый, два сгорели, мы пока не можем дозвониться до тех людей, чьи эти были дома».

Мэрию Абакана возглавляет Алексей Лёмин («Единая Россия»).