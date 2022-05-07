Склад пиломатериалов загорелся под Новосибирском. Эксклюзивное видео

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Под Новосибирском загорелась пилорама. Внутри склада была тонна топлива. Местный житель рассказал о проблемах с тушением. Видео.

Деревообрабатывающий цех загорелся в поселке Сосновка Новосибирского района в ночь на 7 мая. Шло интенсивное горение склада пиломатериалов по всей площади, а сильный ветер угрожал распространить огонь на соседние жилые дома, сообщили в региональном управлении МЧС.



«Ликвидация пожара осложнялась высокой температурой, большой площадью, наличием внутри склада одной тонны дизельного топлива. Пожарные создали два боевых участка, для бесперебойной подачи воды установили мотопомпу на ближайший водоисточник, а также организовали тушение посредством подвоза воды», — рассказали в ведомстве.

Открытое горение удалось ликвидировать только через 5,5 часов после сигнала о пожаре. Повреждены склад пиломатериалов, здание сырзавода и стройматериалы на общей площади 1,5 тыс. кв. метров.

Никто не пострадал.

В распоряжении Тайги.инфо оказалось видео от местных жителей. Они обратили внимание на сложности с тушением огня.