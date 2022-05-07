Отключения горячей воды продлятся два месяца в Новосибирске

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Отключения горячей воды продлятся два месяца в Новосибирске
07 Май 2022, 08:52

В Новосибирске пройдут массовые отключения горячей воды. Они начнутся уже 12 мая.

«Системы централизованного теплоснабжения города будут переведены на летний график работы. И уже с 12 мая Сибирская генерирующая компания приступит к гидравлическим испытаниям трубопроводов», — говорится в сообщении «Сибирской генерирующей компании».

Испытания и устранение дефектов продлятся до 23 июля.

Полный список отключений опубликован на сайте СГК.

«Сибирская генерирующая компания» подконтрольна «Сибирской угольной энергетической компании» Андрея Мельниченко.


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Отключения горячей воды продлятся два месяца в Новосибирске
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