Пожары массово перешли на поселения в Красноярском крае. Сообщается о гибели детей

© t.me/mchskrsk. Новокурск, Шарыповский район
Пожары массово перешли на поселения в Красноярском крае. Сообщается о гибели детей
07 Май 2022, 09:32

В Красноярском крае начались крупные пожары в разных населенных пунктах. Огнем охвачено более 60 строений, две пилорамы, детский сад, медпункт. Известно о жертвах. (Новость дополняется).

«В Шарыповском районе возгорание двух пилорам предварительная площадь горения 5000 кв. метров», — сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

В населенном пункте Павловка Боготольского района огонь, по предварительным данным, охватил 35 строений. В СНТ «Родники» Большеулуйского района горят 20 строений.

Обстановка «оперативно меняется» из-за сильного ветра, отметили в МЧС.

Кроме того, в районах края и в Красноярске началась пылевая буря. Жителям рекомендуется по-возможности оставаться дома, в помещениях и не открывать окна, сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

UPD (14:26) В деревне Песчанка под Красноярском от пожара пострадали шесть домов, сообщили в МВД. По предварительной версии, возгорание началось на улице Берегова, где произошло короткое замыкание на крыше дома.


UPD (14:56) Губернатор Александр Усс ввел режим ЧС на территории всего края.

Министерство социальной политики края решило эвакуировать всех детей и родителей из санатория «Жарки» в Рыбинском районе, сообщил депутат заксобрания Илья Зайцев. К учреждению подошел огонь, санаторий обесточен.

UPD (15:00) Краевой телеканал «Енисей» со ссылкой на очевидцев сообщает об огромном пожаре еще и в Уяре.

UPD (15:20) По данным источника «Интерфакса», в селе Талажанка Казачинского района погибли двое детей. «По предварительным данным, горит 18 строений, в том числе фельдшерско-акушерский пункт и детский сад. На одной из улиц обнаружены тела двух детей», — рассказал собеседник агентства.

UPD (15:21) Источник ТАСС рассказал еще о двоих погибших в Шарыповском районе.

UPD (15:28) В ГУ МЧС по Красноярскому краю подтвердили, что огонь перекинулся на детский сад, а также то, что в Шарыповском и Казачинском районах погибли люди. Их личности не уточняются.

«Огонь распространяется в более чем 16 населенных пунктах, горят около 200 строений, несколько пилорам, детский сад, — рассказали в ведомстве. — Для ликвидации пожаров задействованы около 300 человек и более 90 единиц техники. Задействован пожарный поезд».

Город Уяр

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