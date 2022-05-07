Цинковый гроб нашли на свалке в Новокузнецке
© city-n.ru
В Новокузнецке на одной из свалок нашли цинковый гроб. Полицейские приезжали на место, но уехали.
«Уже два дня лежит выкинутый кем-то гроб. Приезжала полиция, но с ее стороны нет никаких действий», — цитирует City-n местного жителя, который прислал редакции фото и видео.
Мужчина называл происходящее «кощунством и святотатством», а также обратился к городским властям с просьбой «принять меры».
Пустой гроб лежит на улице Соревнования в Орджоникидзевском районе города.
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