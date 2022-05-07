Более 50 домов загорелись в Кузбассе

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Более 50 домов загорелись в Тяжинском округе Кузбасса. Огонь перекинулся сразу на три населенных пункта. Пожар действует неподалеку от нефтеперерабатывающего завода.

«В Тяжинском округе в условиях сильного ветра загорелись дома и надворные постройки в трех населенных пунктах: поселке Итатский, селах Изындаево и Листвянка. Всего это, по предварительным данным, было свыше 50 домов. Число жилых домов уточняется. Жители эвакуированы из зоны возгорания. Пострадавших нет», — сообщили агентству ТАСС в администрации округа.



Пожар тушат 14 единиц техники и два пожарных поезда. Также на место вылетел вертолет Ми-8 Росгвардии.

Подготовлены три пункта временного размещения в поселке городского типа Тяжинский и автобусы для перевозки людей.

В поселке Итатский работает Итатский нефтеперерабатывающий завод «Национальной топливной компании». На видеозаписях, опубликованных в соцсетях, видно, что дым от пожаров распространяется рядом с цистернами предприятия, передает агентство.