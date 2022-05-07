Более 50 домов загорелись в Кузбассе

© t.me/incident_kuzbass
Более 50 домов загорелись в Кузбассе
07 Май 2022, 11:58

Более 50 домов загорелись в Тяжинском округе Кузбасса. Огонь перекинулся сразу на три населенных пункта. Пожар действует неподалеку от нефтеперерабатывающего завода.

«В Тяжинском округе в условиях сильного ветра загорелись дома и надворные постройки в трех населенных пунктах: поселке Итатский, селах Изындаево и Листвянка. Всего это, по предварительным данным, было свыше 50 домов. Число жилых домов уточняется. Жители эвакуированы из зоны возгорания. Пострадавших нет», — сообщили агентству ТАСС в администрации округа.

Пожар тушат 14 единиц техники и два пожарных поезда. Также на место вылетел вертолет Ми-8 Росгвардии.

Подготовлены три пункта временного размещения в поселке городского типа Тяжинский и автобусы для перевозки людей.

В поселке Итатский работает Итатский нефтеперерабатывающий завод «Национальной топливной компании». На видеозаписях, опубликованных в соцсетях, видно, что дым от пожаров распространяется рядом с цистернами предприятия, передает агентство.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Отмена выборов губернаторов ударит по пакту Локтя и Травникова
Алексей Мазур
Единственный переговорный ресурс мэра Новосибирска Анатолия Локтя — это участие или неучастие в выборах губернатора. Ну и не забудем, что за Локтя может вступиться федеральное руководство КПРФ.
Последние материалы
07 Май, 13:50
Огонь уничтожил около 100 жилых домов в Омской области
07 Май, 13:18
Лесной пожар перекинулся на жилые дома и школу в Приангарье
07 Май, 11:58
Более 50 домов загорелись в Кузбассе
07 Май, 11:10
Дети погибли во время пожаров в Красноярском крае
07 Май, 10:50
Режим ЧС введен в Красноярском крае из-за пожаров
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования