Лесной пожар перекинулся на жилые дома и школу в Приангарье
© t24.su
Лесной пожар перекинулся на жилые дома в поселении Половино-Черемхово Иркутской области. Огнем охвачена и местная школа.
Лесной пожар перешел на село Половино-Черемхово Тайшетского района области, передает «Тайшет24». В МЧС подтвердили факт пожара.
«Горит шесть домов и школа, — сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем телеграм-канале. — Все осложняется погодными условиям: сильный ветер и +24. Предварительные данные по причинам разнятся. Работают дознаватели. Главное, что нет жертв».
Местные власти разворачивают пункты временного размещения.
В Братском районе в садоводстве «Маргудон» горит несколько домов, добавил губернатор.
Новости из рубрики:
Мнения
Отмена выборов губернаторов ударит по пакту Локтя и Травникова
Единственный переговорный ресурс мэра Новосибирска Анатолия Локтя — это участие или неучастие в выборах губернатора. Ну и не забудем, что за Локтя может вступиться федеральное руководство КПРФ.
Последние материалы
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo