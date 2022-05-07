Лесной пожар перекинулся на жилые дома и школу в Приангарье

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Лесной пожар перекинулся на жилые дома в поселении Половино-Черемхово Иркутской области. Огнем охвачена и местная школа.

Лесной пожар перешел на село Половино-Черемхово Тайшетского района области, передает «Тайшет24». В МЧС подтвердили факт пожара.

«Горит шесть домов и школа, — сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем телеграм-канале. — Все осложняется погодными условиям: сильный ветер и +24. Предварительные данные по причинам разнятся. Работают дознаватели. Главное, что нет жертв».

Местные власти разворачивают пункты временного размещения.

В Братском районе в садоводстве «Маргудон» горит несколько домов, добавил губернатор.