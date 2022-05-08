Семеро погибли и более 500 домов пострадали при пожарах в Красноярском крае

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Красноярский край охватили гигантские пожары, пострадали сотни строений в населенных пунктах. Погибли, по разным данным, от пяти до семи человек, часть из которых умерли в огне.

Все пожары на территории Красноярского края локализованы к утру 8 мая, сообщили в региональном управлении МЧС. 7 мая мая огонь охватил 18 муниципальных образований края.

«Погибли пять человек, 19 человек пострадали, 14 людям потребовалась госпитализация, в числе которых 6 пожарных, — рассказали в краевом правительстве. — При прохождении циклона огнём уничтожены и пострадали 518 жилых домов, 309 строений, 61 автомобиль».

В селе Талажанка Казачинского района тела тела мужчины 1971 года рождения, а также двух женщин 1946 и 1976 годов рождения. В поселке Никольск Шарыповского района во время погибли мужчина 1952 года рождения и женщина 1938 года рождения, уточнили в региональной прокуратуре.

Возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности, повлекшее смерть двух и более лиц). Причем, как уточнили в Следственном комитете, на телах в селе Талажанка нашли «признаки воздействия открытого огня».

При этом, как сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе «8 каналу», число погибших выросло до семи человек. Те же данные приводит ТАСС — еще два тела нашли в Ачинске.

В качестве основных причин пожаров власти называли перехлест проводов на ЛЭП и короткие замыкания, вызванные штормовым ветром, а также неосторожное обращение с огнем.