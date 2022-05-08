Около 1 тыс. га продолжает гореть в Красноярском крае

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Власти Красноярского края заявили о ликвидации за сутки 33 пожаров на площади свыше 830 га. По данным на 7 утра, в регионе продолжает гореть около 1 тыс. га.

«По оперативной информации краевого Лесопожарного центра на 07:00 8 мая, в крае действует 21 лесной пожар на площади 957 га в Нижнеингашском, Сухобузимском, Енисейском, Дзержинском, Козульском, Боготольском, Рыбинском, Канском, Тасеевском, Большемуртинском, Богучанском, Иланском, Минусинском, Березовском, Емельяновском, Абанском, Назаровском, а также Шарыповском и Тюхтетском муниципальных округах. В тушении задействованы 384 человека и 80 единиц техники», — говорится в сообщении.



Леса патрулируют, контролируют с помощью беспилотников и камер видеонаблюдения, информация с которых в онлайн-режиме передается в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Жителей просят быть бдительными и внимательными при обращении с огнем. Владельцам земельных участков, граничащих с лесом, рекомендовано обеспечить пожарную безопасность, очистив полосу шириной не менее 10 метров от леса, либо отделив участок от леса минерализованной полосой или противопожарным барьером.

В крае введен режим ЧС. В 52 районах действует особый противопожарный режим.