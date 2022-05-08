Несколько человек погибли во время массовых пожаров в Кузбассе
© СК по Кузбассу
Тела троих человек обнаружены при тушении загоревшихся домов в Тяжинском муниципальном округе Кузбасса.
50 домов загорелись 7 мая в Тяжинском муниципальном округе: из-за сильного ветра огонь распространился на жилье в трех населенных пунктах.
«По предварительным данным, в одном из жилых домов после ликвидации возгорания обнаружены сильно обгоревшие тела трех человек», — говорится в сообщении СК.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Работает следственная группа, в составе которой следователи отделов по расследованию особо важных дел, следователи-криминалисты.
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