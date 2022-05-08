Бизнес-центр Stalin-House загорелся в Новосибирске

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Бизнес-центр Stalin-House загорелся в Новосибирске
08 Май 2022, 07:23

Бизнес-центр Stalin-House эвакуировали утром 8 мая в Новосибирске. Там произошел пожар.

Утром 8 мая загорелся бизнес-центр на улице Титова в Новосибирске. Как сообщается в паблике АСТ-54, пожар возник в электрощитовой.

На момент прибытия пожарных было зафиксировано сильное задымление на четвертом этаже здания. Самостоятельно эвакуировались 20 человек, отмечает МЧС региона.


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