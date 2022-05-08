Бизнес-центр Stalin-House загорелся в Новосибирске

© vk.com/act54

Бизнес-центр Stalin-House эвакуировали утром 8 мая в Новосибирске. Там произошел пожар.

Утром 8 мая загорелся бизнес-центр на улице Титова в Новосибирске. Как сообщается в паблике АСТ-54, пожар возник в электрощитовой.



На момент прибытия пожарных было зафиксировано сильное задымление на четвертом этаже здания. Самостоятельно эвакуировались 20 человек, отмечает МЧС региона.