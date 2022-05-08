Шесть сотрудников МЧС пострадали при тушении природных пожаров в Красноярском крае
© ГУ МЧС по Красноярскому краю
Шесть пожарных пострадали при тушении огня в Красноярском крае. У них зафиксированы отравления угарным газом и ожоги.
«Они были госпитализированы в районные больницы и получили соответствующую помощь, — говорится в сообщении МЧС региона. — На данный момент двое сотрудников федеральной противопожарной службы уже находятся дома и готовы приступить к выполнению своих обязанностей».
Пострадавшие боролись с пожарами в Большемуртинском и Уярском районах.
Гигантские пожары охватили несколько районов Красноярского края 7 мая на фоне сильного ветра. Погибли, по различным данным от 5 до 7 человек, пострадали 19. Кроме того, разрушения получили более 800 строений.
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