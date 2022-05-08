Авиационная бомба обнаружена в Новосибирской области

© ГУ МЧС по Новосибирской области
Авиационная бомба обнаружена в Новосибирской области
08 Май 2022, 09:17

Авиационная бомба обнаружена на приусадебном участке в деревне под Новосибирском. В ближайшие дни ее планируется ликвидировать.

Во время земляных работ на участке нежилого дома в деревне Камышенка в Сузунском районе 6 мая был обнаружен предмет, напоминающий авиационную бомбу, сообщается на сайте ГУ МЧС Новосибирской области. При проверке специальными службами предположение подтвердилось.

«Специалистами-взрывотехниками произведен осмотр взрывоопасного предмета, которые идентифицировали как авиационная бомба со взрывчатым веществом, представляющая угрозу, — сообщили в региональном управлении МЧС. — Бомба перевезена на открытый участок местности, где произведена ее укладка в вырытую траншею для дальнейшей ликвидации и утилизации».

Операция по утилизации бомбы спланирована на 13−14 мая.


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