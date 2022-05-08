Уголовные дела возбуждены в Братске после гибели двух человек из-за природного пожара

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Уголовные дела возбуждены в Братске после гибели двух человек из-за природного пожара
08 Май 2022, 11:04

Мужчина и женщина погибли при переходе природного пожара на дома в Братске. Известно, что опашка СНТ, где находилось жилье, не проводилась. Возбуждены два уголовных дела, в том числе о халатности.

В Братске возбуждены уголовные дела по факту пожара, в результате которого погибли два человека. По данным следствия, жертвами огня стали мужчина 1964 и женщина 1954 годов рождения.

Следственным отделом возбуждены уголовные дела по ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

«В апреле 2022 года был утвержден паспорт Братска, который содержал сведения о садоводствах и огородничествах, имеющих общую границу с лесными участками, соответственно подверженных угрозе лесных и других пожаров, — говорится в сообщении СК. — Выявлено, что в нарушение законодательства СНТ „Моргудон“, границы которого находятся вблизи от лесных участков, не было внесено в указанный паспорт, соответственно не проводилась опашка его территории».

Непроведение противопожарных мероприятий могло поспособствовать переходу огня на садовые дома и гибели людей.

В тг-канале главы региона Игоря Кобзева отмечается, что дома в СНТ «использовались в летний период, территория не убиралась, электричество в зимний период отключалось».


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