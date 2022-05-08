Первичная выплата пострадавшим при пожарах в Красноярском крае составит 15 тыс. рублей

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Власти рассказали, как планируют помогать пострадавшим от природных пожаров в Красноярском крае. Так, единовременная адресная помощь составит 15 тыс. рублей. Еще один транш — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

Первичная единовременная адресная матпомощь пострадавшим от пожаров в Красноярском крае составит 15 тыс. рублей, сообщается на сайте региональной администрации. Средства начнут поступать заявителям после выходных дней, когда начнут работать банки и казначейство.



«Кроме того, пострадавшие от чрезвычайной ситуации семьи и одиноко проживающие граждане смогут получить единовременную выплату из краевого резервного фонда. Такая мера поддержки предусмотрена краевым законодательством. Ее размер может составлять от 20 тыс. рублей (при частичной утрате имущества) до 50 тыс. рублей (при полной его утрате). Размер выплаты в каждом конкретном случае будет определен исходя из размера понесенного ущерба», — говорится в сообщении.

Также чиновникам поручено проработать механизмы помощи погорельцам, потерявшим в огне жилье. «Жилье будет восстановлено по поручению президента страны Владимира Путина и губернатора края Александра Усса. Задействуем разные механизмы восстановления жилья: строительство и приобретение через сертификат. Чтобы сократить сроки, будем использовать наработанные типовые проекты строительства домов. Это уже не первый опыт восстановления инфраструктуры. Постараемся в кратчайшие сроки жилье людям восстановить», — заявил заместитель председателя правительства края Сергей Козупица.

В результате майских пожаров от огня в Красноярском крае пострадали 29 муниципальных образований, особенно сильно — 18, там сгорели или получили повреждения 518 жилых домов и 309 строений, а также 61 автомобиль.

По данным властей, погибли пять человек, 19 человек пострадали, 14 людям потребовалась госпитализация.