Задержан мэр пострадавшего от пожаров Называевска

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Задержан мэр пострадавшего от пожаров Называевска
08 Май 2022, 12:44

По делу о масштабных пожарах в омском Называевске задержан мэр города Виктор Лупинос. Главе предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. Также взят под стражу начальник местного отделения «Россетей». В пожарах в населенном пункте уничтожено не менее 100 строений.

«По версии следствия, обвиняемый [Виктор Лупинос] не организовал в полной мере выполнение правил противопожарного режима, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, общества и государства, а также тяжкие последствия — в результате пожара огнем уничтожено не менее 100 строений домохозяйств, чем причинен ущерб в особо крупном размере», — говорится в сообщении СК.

Следствие просит арестовать мэра. Кроме того, ранее был взят под стражу начальник Называевского района электрических сетей производственного отделения западные электрические сети ПАО «Росссети Сибири — Омскэнерго» Евгений Шаламов. Ему также предъявлено обвинение по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).


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