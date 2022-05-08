Турмаршруты закрыли на Байкале из-за пожаров

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Турмаршруты закрыли на Байкале из-за пожаров
08 Май 2022, 14:42

В Иркутской области введен запрет на выдачу разрешений на посещение турмаршрутов в Прибайкальском национальном парке и Байкало-Ленском государственном заповеднике. Такое решение принято из-за введения режима ЧС на фоне неблагоприятных погодных условий и пожаров.

«Туристам, которые уже находятся на маршрутах, придется их покинуть: действие уже оформленных разрешений в период действия ЧС приостанавливается», — поясняется в сообщении ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

За соблюдением распоряжения на территориях следят патрульные группы государственных инспекторов — им предписано не только принять дополнительные меры по патрулированию, но и привести в готовность в режиме дежурства силы и средства пожаротушения.


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