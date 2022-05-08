Gulagu.net заявил об убийстве и пытках в кузбасской колонии

08 Май 2022, 16:36

Правозащитники сообщили о смерти заключенного в ИК-22 в Кузбассе. Проект Gulagu.net со ссылкой на поступившее им сообщение пишет, что молодой человек, чью смерть списывают на суицид, мог быть убит.

Правозащитники утверждают, что смерть 27-летнего заключенного ИК-22 в Кузбассе Геннадия Другова наступила не от суицида, а в результате убийства. К предполагаемому преступлению могут быть причастны трое осужденных, делали они это якобы в присутствии сотрудника ИК.

Сообщается, что на теле есть следы пыток: «синяки и ссадины на голове и лице, руках и ногах, характерные гематомы и синяки на пятках».

Удары по пяткам, как отмечается, являются распространенной пыткой, следы от которой сложно заметить на человеке в робе и обуви.


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