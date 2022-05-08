Заповедник «Убсунурская котловина» загорелся в Туве

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Заповедник «Убсунурская котловина», являющийся одним из самых малозатронутых уголков планеты, загорелся в Туве. На тушение привлечены авиапожарные.

«Из-за беспечного отношения к огню местного населения в труднодоступном районе заповедника — далеко в горах, возник лесной пожар, который начал быстро распространяться под действием ветра до 70 км/ч и более», — говорится в сообщении «Авиалесоохраны».



Государственный природный биосферный заповедник «Убсунурская котловина» находится в Туве и является одним из самых малоизмененных экорегионов планеты. Включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. На просторах особо охраняемой природной территории обитают снежные барсы, красные волки, черные журавли и другие редкие животные и птицы.

На помощь работникам заповедника привлечены авиапожарные Авиалесоохраны. Общая численность группировки пожаротушения составляет 69 человек.

Отмечается, что пожар очень сложный из-за рельефа и ветровой нагрузки. Координацию действий авиапожарных и работников заповедника обеспечивает летчик-наблюдатель.