Заповедник «Убсунурская котловина» загорелся в Туве
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Заповедник «Убсунурская котловина», являющийся одним из самых малозатронутых уголков планеты, загорелся в Туве. На тушение привлечены авиапожарные.
«Из-за беспечного отношения к огню местного населения в труднодоступном районе заповедника — далеко в горах, возник лесной пожар, который начал быстро распространяться под действием ветра до 70 км/ч и более», — говорится в сообщении «Авиалесоохраны».
Государственный природный биосферный заповедник «Убсунурская котловина» находится в Туве и является одним из самых малоизмененных экорегионов планеты. Включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. На просторах особо охраняемой природной территории обитают снежные барсы, красные волки, черные журавли и другие редкие животные и птицы.
На помощь работникам заповедника привлечены авиапожарные Авиалесоохраны. Общая численность группировки пожаротушения составляет 69 человек.
Отмечается, что пожар очень сложный из-за рельефа и ветровой нагрузки. Координацию действий авиапожарных и работников заповедника обеспечивает летчик-наблюдатель.
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