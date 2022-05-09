Омские и тувинские власти захотели назвать улицы именем экс-главы ДНР

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В нескольких регионах Сибири власти захотели назвать улицы городов именем бывшего главы «Донецкой народной республики» Александра Захарченко.

«Предложил мэру Омска Сергею Николаевичу Шелесту назвать две новые улицы в строящемся на Левом берегу микрорайоне „Зелёная Река“ именами героев-освободителей ДНР Александра Захарченко и Владимира Жоги», — написал в своем телеграм-канале омский губернатор Александр Бурков.

Мэр инициативу поддержал, а положительное решение приняли на топонимической комиссии, утверждает Бурков.

Похожий пост опубликовал в своем телеграм-канале глава Тувы Владислав Ховалыг: «В микрорайоне Спутник Кызыла, в новом жилом комплексе, строящаяся улица будет названа именем Героя России, гвардии полковника Владимира Артемовича Жоги <…>. В честь легендарного главы и героя Донецкой народной республики, генерала-майора Александра Владимировича Захарченко, с именем которого связано героическое сопротивление Донбасса, будет названа новая улица в перспективном районе жилой застройки в Кызыле на Вавилинском затоне».

Захарченко родился в Донецке. В 2013 году возглавлял донецкое отделение харьковской общественной организации «Оплот». Во время протестов на юго-востоке Украины весной 2014 года возглавил группу из семи вооруженных человек, занявших здание донецкой городской администрации. Затем участвовал в боях на востоке страны, в августе стал председателем совета министров ДНР. Погиб 31 августа 2018 года после взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка.