Служба занятости Бурятии ищет разведчиков, гранатометчиков и около 1 тыс. солдат

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Одна из бурятских воинских частей объявила набор более 1 тыс. служащих. Регион, по официальным данным, находится среди лидеров по потерям в Украине.

Воинская часть №69647, дислоцированная в бурятском городе Кяхта, опубликовала объявления о поиске рядовых, сержантов и водителей. Вакансии размещены на официальном сайте службы занятости республики. Первым на сообщения обратили внимание «Люди Байкала».

Командованию понадобился 941 рядовой и сержант. Им обещают 22,3−28,9 тыс. рублей по «сдельной форме оплаты труда». «Для исполнения специальных обязанностей военнослужащие могут наделяться дополнительными правами — на применение оружия, силы, предъявление требований, обязательных для исполнения, подчинение строго определенным лицам и другими правами», — сказано в объявлении.



Требование к соискателям одно — 9 классов школы. Никакого стажа не требуется.

Также воинская часть опубликовала четыре вакансии для «водителей автомобилей» с общим количество свободных мест — 298. В них оказались разные требования. По одной ищут регулировщиков, санитаров, слесарей, химиков, экскаваторщиков, экспедиторов и электриков, по другой — «вулканизаторщиков, гранатометчиков, заправщиков, кладовщиков, поваров, радиотелефонистов, электриков».

Меньше всего вакантных мест — 38 — для «водителей автомобилей», в объявлении про которых говорится о поиске «компресовщиков, крановщиков, линейных надсмоторщиков, мастеров, мотористов, поваров, радиотелефонистов, разведчиков».

Для «водителей автомобилей» также предусмотрена сдельная оплата — от 22,3 до 28,7 тыс. рублей.

На сайте службы занятости указано, что соискатели могут звонить начальнику части Юрию Медведеву.

Бурятия — один из лидеров среди российских регионов по числу уроженцев, погибших во время «специальной операции» в Украине. По подсчетам «Людей Байкала», которые официально подтверждены чиновниками и родственниками, умерли 117 человек из республики.