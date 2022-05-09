Война сквозь детские глаза: «Где Анна Франк» Ари Фольмана

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История юной писательницы времен Второй мировой войны Анны Франк получила очередную экранизацию. Аниматор Ари Фольман захотел создать понятный даже детям сюжет и посыл, но получилось ли у него не уйти в клише и упрощения? Тайга.инфо посмотрела на современную интерпретацию сюжета о самых страшных военных преступлениях в истории.

Дитя войны

Приход нацистов к власти вынудил многие еврейские семьи бежать из Германии, в одной из таких росла девочка Анна. Прибежищем ее семьи стал Амстердам, где и происходит действие мультфильма. По сюжету, во время открытия музея имени Анны Франк с ее главным достоянием — дневником — происходит что-то странное: из него появляется Китти — воображаемая подруга, которой адресовала свои записи Анна.

История юной писательницы стала известна во многом благодаря ее отцу. Он опубликовал записки девочки, не сумевшей пережить войну. Трагично ее путь оборвался в самом конце Второй мировой, когда союзники почти освободили концентрационный лагерь Берген-Бельзен, где она находилась. Наследие Анны Франк осталось по всему Амстердаму, в Голландии она легенда.

Два мира

Попав в современный Амстердам, Китти отчаянно пытается найти свою подругу. Так как она порождение дневника, оборвавшегося еще в 1944 году, то участь Анны для нее осталась загадкой. Фольман оставляет в сюжете место условностям, главная цель тут все же найти параллели между прошлым и настоящим. Когда Китти читает дневник, мы перемещаемся во времена оккупации и так узнаем историю жизни Анны в Голландии. В настоящем Китти пытается отыскать свою подругу, часто встречая людей, очень уж напоминающих друзей и близких Анны.

Фольман уже делал анимационные истории на документальной основе. В 2008 году выходил его «Вальс с Баширом», показывающий ужасы Ливанской войны глазами пацифиста.

В новом произведении Ари смягчает краски, комиксная рисовка осталась, но она перестала быть настолько мрачной и контрастной. Мир Анны по-детски гиперболизирован и ярок. В нем ее близкие напоминают добродушных персонажей из старых диснеевских мультиков, а нацисты предстают как огромные пожиратели смерти. Белые бесстрастные лица, чёрные рясы и свастики повсюду, они ведут поезда на восток, где людей встречает фашиствующий Аид, держащий на привязи немецкую овчарку с тремя головами. Там и решается судьба еврея. Там счастливое детство Анны сменяется тьмой войны.

Фольман изобретательно подходит к оптике своего повествования. Порой камера переключается на вид от первого лица и ускоряет течение времени, режиссер пользуется силой анимации, чтобы заглянуть туда, куда обычная камера посмотреть неспособна.

Дирижабль

Ари обещал снять историю Анны своей маме, которая прибыла в Освенцим в ту же неделю, что и семья Франк. Произведение он посвятил ей и всем детям, которые вынуждены бежать из-за войны.

Фольман делает акцент именно на детском эскапизме Анны и ее непреодолимом оптимизме. Она строит воздушные замки, даже находясь в темной и крохотной комнатушке, где единственный голос, который может звучать не шепотом — голос радиоведущего.

Идейно сюжет «Где Анна Франк» крутится вокруг связи прошлого и настоящего. Китти своим детским взглядом охватывает оба времени и видит, что люди остались те же, и проблемы те же. Для Фольмана нет особенных отличий между антисемитизмом нацистов и отношением европейцев к мигрантам. Провозглашает идею свободной Европы Фольман очень просто, так, как сказал бы это ребенок. Пускай и с явным перегибом, но на самом деле в его словах есть доля истины.

Читая дневник Анны Франк и провозглашая ценности антифашизма, мы порой совсем не замечаем дилемм в своем, вполне реальном мире. Нужно поднять огромный дирижабль, чтобы привлечь внимание к проблеме, которая может жить прямо перед твоим домом.

Кирилл Букетов