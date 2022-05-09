БТР загорелся в Бердске во время реконструкции военных событий
© svidetel24.info/Александра Ветрова
В Бердске Новосибирской области во время реконструкции битвы за Днепр времен Великой Отечественной войны загорелась техника. Местные жители также обратили внимание на плачевное состояние мемориального комплекса.
Реконструкцию «Форсирования Днепра» показали жителям Бердса в районе Мемориала Славы. Один из бронетранспортеров загорелся после взрыва дымовой шашки, передает местное издание «Свидетель».
«По всей видимости, от дымовой шашки под дном машины, загорелась резина. Огонь потушили сами участники акции до приезда пожарных расчётов», — пишет издание.
Мероприятие продлилось около часа.
Зрители смотрели за постановкой у мемориального комплекса. «Страшный какой стал комплекс: ободранный какой-то, неухоженный. Хоть бы покрасили к празднику», — цитирует «Свидетель» разговор двух бердчанкок. Местные жители обсудили «плачевное состояние» Мемориала Славы, отметило издание.
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