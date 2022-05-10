Женщину с мальчиком сбили в Новосибирске на пешеходном переходе

© ГИБДД по Новосибирску
Женщину с мальчиком сбили в Новосибирске на пешеходном переходе
10 Май 2022, 07:42

Машина сбила женщину и ребенка в Новосибирске. За рулем был 60-летний мужчина.

Водитель 1962 года рождения на автомобиле Ford Focus двигался по межквартальному проезду со стороны улицы Планировочная в сторону Котовского. У дома 78 по улице микрорайон Горский,78 он сбил пешеходов на «зебре», сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

«В результате ДТП пострадали два пешехода: женщина 1976 года рождения и мальчик 2014 года рождения. Они получили телесные повреждения и доставлены в лечебное учреждение», — рассказали в ведомстве.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.


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