Пожилая воспитательница красноярского детсада подозревается в истязании детей
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Воспитателя красноярского детского сада подозревают в истязании детей. Это могло продолжаться несколько месяцев.
64-летняя женщина, работающая воспитателем в муниципальном детском саду, попала под следствие, пишет тг-канал «Борус».
«В 2021 году в течение нескольких месяцев она могла регулярно применять физическую силу в отношении трех детей — двух мальчиков и девочки»,— отмечается в сообщении. Детей могли бить по ягодицам, рукам, голове, дергать за руки.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязания). Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
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