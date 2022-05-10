Пожилая воспитательница красноярского детсада подозревается в истязании детей

© pixabay.com
Пожилая воспитательница красноярского детсада подозревается в истязании детей
10 Май 2022, 07:58

Воспитателя красноярского детского сада подозревают в истязании детей. Это могло продолжаться несколько месяцев.

64-летняя женщина, работающая воспитателем в муниципальном детском саду, попала под следствие, пишет тг-канал «Борус».

«В 2021 году в течение нескольких месяцев она могла регулярно применять физическую силу в отношении трех детей — двух мальчиков и девочки»,— отмечается в сообщении. Детей могли бить по ягодицам, рукам, голове, дергать за руки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязания). Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.


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