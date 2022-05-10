Площадь лесных пожаров выросла в Сибири
© aviales.ru
Площадь лесных пожаров выросла в регионах Сибири. Огнем, по официальным данным, охвачено более 5 тыс. га.
Площадь лесных пожаров в регионах Сибирского федерального округа, Забайкалье и Бурятии достигла 5,3 тыс. га. Об этом говорится в сводке Авиалесохраны за 9 мая.
8 мая сообщалось о 4,8 тыс. га горящего леса.
За сутки площадь пожаров выросла в Красноярском крае (с 0,9 до 1,6 тыс. га), а также в Иркутской области (с 0,7 до 1 тыс. га).
Новости из рубрики:
Последние материалы
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo